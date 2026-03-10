ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Henkel auf 75 Euro - 'Sector Perform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) von 78 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wassachon Udomsilpa passte ihre Schätzungen am Mittwochmittag an die am Morgen vorgelegten Geschäftszahlen an. Die Wachstumsprognose senkte die Analystin leicht und verwies auf das unsichere Umfeld und ein geringeres Klebstoff-Momentum./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:36 / EDT
