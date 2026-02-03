DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7000 -3,4%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.662 +1,0%Euro1,1833 +0,1%Öl67,79 ±-0,0%Gold5.069 +2,5%
Zahlen präsentiert

Infineon-Aktie im Blick: Infineon erhöht Investitionen wegen starker KI-Nachfrage - Erwartungen übertroffen

04.02.26 07:36 Uhr
Mehr Tempo, mehr Geld: Infineon stockt Investitionen kräftig auf | finanzen.net

Angesichts einer dynamischen Nachfrage im Bereich der Künstlichen Intelligenz zieht Infineon Technologies geplante Investitionen in den Ausbau der Fertigungskapazitäten vor.

Mit Blick auf zukünftige Umsatzpotenziale will der Chipkonzern im laufenden Jahr etwa 2,7 Milliarden Euro investieren, rund 500 Millionen mehr als zunächst geplant.

Im Bereich der Stromversorgung für KI-Rechenzentren rechnet Infineon für das kommende Geschäftsjahr mit 2,5 Milliarden Euro Umsatz, das wäre ein Wachstum von 1 Milliarde Euro verglichen mit den für dieses Jahr erwarteten Einnahmen, die Infineon bestätigte.

"Die sehr dynamische Nachfrage bei KI in einem ansonsten verhaltenen Marktumfeld gibt Infineon kräftigen Rückenwind", sagte Vorstandschef Jochen Hanebeck.

Im zurückliegenden Quartal konnte Infineon die Markterwartungen übertreffen. In den Monaten Oktober bis Dezember meldete Infineon bei rückläufigen Einnahmen im Vergleich zum Vorquartal eine Segmentergebnismarge - die wichtigste Ertragskennziffer - von 17,9 Prozent. Das sind 30 Basispunkte weniger als im Vorquartal (18,2 Prozent), aber 110 Basispunkte mehr als von Analysten erwartet (16,8 Prozent).

Für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2025/26 bestätigte Infineon das Ziel eines moderaten Wachstums, wobei im Automobilgeschäft die Zuwächse unter dem Konzernschnitt bleiben dürften. Die Segmentergebnismarge wird weiter im hohen Zehner-Prozentbereich erwartet.

Im laufenden zweiten Quartal rechnen die Münchner mit 3,8 Milliarden Euro Umsatz und einer Marge im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich.

DOW JONES

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
02.02.2026Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Infineon BuyUBS AG
23.01.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.01.2026Infineon BuyUBS AG
23.01.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
08.01.2026Infineon OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

