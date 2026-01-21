DAX 24.713 +0,7%ESt50 5.970 +0,4%MSCI World 4.519 -0,2%Top 10 Crypto 9,9765 +0,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.873 +1,5%Euro 1,1832 -0,2%Öl 65,87 -6,8%Gold 4.698 -3,4%
Infineon Aktie

Infineon Aktien-Sparplan
41,46 EUR +0,15 EUR +0,36 %
STU
Marktkap. 54,18 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100

ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF

Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
41,46 EUR 0,15 EUR 0,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ausrichtung auf Chips für die Industrie und mehrere andere Märkte sollte dem Chiphersteller nutzen, während das Auto-Segment und Währungseffekte Gegenwind für die Prognosen der Bayern bedeuteten, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das erste Geschäftsquartal./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 19:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon Neutral

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
39,20 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
41,38 €		 Abst. Kursziel*:
-5,28%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
41,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,45%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

12:46 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Infineon Buy UBS AG
23.01.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

