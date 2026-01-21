Infineon Aktie
Marktkap. 54,18 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ausrichtung auf Chips für die Industrie und mehrere andere Märkte sollte dem Chiphersteller nutzen, während das Auto-Segment und Währungseffekte Gegenwind für die Prognosen der Bayern bedeuteten, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das erste Geschäftsquartal./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 19:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT
Zusammenfassung:
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
39,20 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
41,38 €
|Abst. Kursziel*:
-5,28%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
41,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,45%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
