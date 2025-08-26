RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,36 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 750 Euro auf "Buy" belassen. Der Großküchenausrüster sei eines der qualitativ besten Unternehmen unter seiner Bewertung, schrieb Simon Keller in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die aktuelle Bewertung biete eine gute Einstiegschance./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 07:40 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 07:40 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Buy
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Kursziel:
750,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
648,50 €
|Abst. Kursziel*:
15,65%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
649,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,47%
|
Analyst Name:
Simon Keller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
769,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
