Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- Asiens Börsen uneins -- MongoDB-Aktie springt nach überzeugenden Zahlen in die Höhe -- Novo Nordisk, VW, Porsche, Netflix, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte Um 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte
Tesla, Apple, NVIDIA & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 2. Quartal 2025 Tesla, Apple, NVIDIA & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 2. Quartal 2025
RATIONAL Aktie

RATIONAL Aktien-Sparplan
649,50 EUR -1,00 EUR -0,15 %
STU
Marktkap. 7,36 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

RATIONAL Buy

10:06 Uhr
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
649,50 EUR -1,00 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 750 Euro auf "Buy" belassen. Der Großküchenausrüster sei eines der qualitativ besten Unternehmen unter seiner Bewertung, schrieb Simon Keller in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die aktuelle Bewertung biete eine gute Einstiegschance./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 07:40 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 07:40 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Buy

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		 Kursziel:
750,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
648,50 €		 Abst. Kursziel*:
15,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
649,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,47%
Analyst Name:
Simon Keller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
769,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

10:06 RATIONAL Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
19.08.25 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
08.08.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
07.08.25 RATIONAL Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.08.25 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

