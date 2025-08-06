Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

RATIONAL Buy

10:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Rational von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 730 auf 750 Euro angehoben. Simon Keller attestierte dem Großküchenausstatter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein solides zweites Quartal. Außerdem rechnet er mit niedrigeren Investitionen. Die operativen Entwicklungen im ersten Halbjahr seien vielversprechend und die Qualität der Produkte stehe im Wettbewerbsvergleich nicht zur Debatte. Alle dies erkläre seine Kaufempfehlung./rob/tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL