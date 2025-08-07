RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,23 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1000 auf 1020 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Es sei an der Zeit, eine positivere Bewertung der Aktie des Großküchenausstatters vorzunehmen, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die kurzfristige Belastung durch US-Zölle sei zu bewältigen. Angesichts des hochqualitativen Geschäftsmodells erschienen die jüngsten Senkungen der Konsensschätzungen übertrieben./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 18:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 18:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Outperform
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
1.020,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
654,00 €
|Abst. Kursziel*:
55,96%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
651,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
56,56%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
769,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RATIONAL AG
|11:46
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
|11:46
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
|11:46
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.07.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.05.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|06.05.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|05.08.25
|RATIONAL Verkaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|RATIONAL Reduce
|Baader Bank
|05.08.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|RATIONAL Reduce
|Baader Bank
|04.07.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
|06.08.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG