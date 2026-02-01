DAX24.673 -0,4%Est506.005 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6900 -2,6%Nas23.255 -1,4%Bitcoin63.443 -0,9%Euro1,1811 -0,1%Öl67,12 -1,0%Gold5.043 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F PayPal A14R7U NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Zalando ZAL111
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Dow fester erwartet -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- Lilly rechnet mit mehr Erlösen -- Uber, Bayer, DroneShield, SAP, PayPal, AMD im Fokus
Top News
Oracle-Aktie fällt: Milliardenschwere Kapitalerhöhung für Cloud-Offensive angekündigt Oracle-Aktie fällt: Milliardenschwere Kapitalerhöhung für Cloud-Offensive angekündigt
Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Schwächer als erwartet

ADP-Arbeitsmarktbericht: US-Privatsektor schafft weniger Jobs als erwartet

04.02.26 14:29 Uhr
US-Arbeitsmarkt enttäuscht: ADP meldet schwächeres Stellenwachstum in US-Privatwirtschaft im Januar | finanzen.net

Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im Januar schwächer gestiegen als erwartet.

Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 22.000 Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 45.000 Jobs vorausgesagt. Im Dezember waren unter dem Strich 37.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 4.000 weniger als ursprünglich gemeldet.

Wer­bung

"Die Schaffung von Arbeitsplätzen verlangsamte sich 2025", sagte ADP-Chefvolkswirtin Nela Richardson, wobei private Arbeitgeber 398.000 zusätzliche Stellen schufen, gegenüber 771.000 im Jahr 2024. Während wir in den letzten drei Jahren einen kontinuierlichen und dramatischen Rückgang bei der Schaffung von Arbeitsplätzen beobachtet haben, blieb das Lohnwachstum stabil."

Der ADP-Bericht stützt sich auf rund 500.000 US-Unternehmen mit etwa 25 Millionen Beschäftigten und gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht. Der ADP-Bericht umfasst nur die Beschäftigung in der Privatwirtschaft, während der offizielle Bericht auch den Staatsbereich einschließt.

DJG/apo/mgo

DOW JONES

Bildquellen: eabff / Shutterstock.com