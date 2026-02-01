DAX24.728 -0,2%Est506.005 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5200 -4,3%Nas23.069 -0,8%Bitcoin62.771 -1,9%Euro1,1799 -0,2%Öl67,59 -0,3%Gold4.941 -0,1%
Aktien New York: Keine Tech-Erholung - Dow jedoch im Plus

04.02.26 16:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
S&P 500
6.911,8 PKT -6,0 PKT -0,09%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Blick auf den Technologiesektor halten sich die Investoren an den US-Börsen am Mittwoch weiter zurück. Von einer Erholung gab es im frühen Handel beim NASDAQ 100, der am Vortag schon deutlich gefallen war, keine Spur. Anleger hinterfragen neuerdings, für welche Branchenunternehmen die Künstliche Intelligenz neben Chancen auch eine Gefahr bedeutet. Der technologielastige Leitindex büßte zuletzt 0,6 Prozent auf 25.178 Punkte ein.

Geringfügig besser sah es am breiten Markt aus, wo der S&P 500 hauchdünn auf 6.920 Punkte zulegte. Klarere Gewinne gab es für den stärker auf Standardwerte fokussierten Dow Jones Industrial, der im frühen Mittwochshandel um 0,4 Prozent auf 49.449 Punkte stieg. Er blieb aber unter seinem Vortagsrekord von 49.653 Zählern.

Die Portfoliomanagerin Stephanie Niven von Ninety One sprach von "wahllosen Verkäufen" bei gewissen Branchenwerten aus dem Software- und IT-Bereich. Es sei noch nicht abschließend geklärt, wie viel davon purer Angst geschuldet oder auch fundamental begründbar sei. Klar sei jedoch, dass es bei vielen Werten einen Vertrauensverlust gebe. Dieses Vertrauen müsse erst wieder hergestellt werden./tih/he

