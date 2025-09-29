Pernod Ricard Aktie
Marktkap. 20,98 Mrd. EURKGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
Pernod Ricard Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Pernod Ricard vor den am 16. Oktober erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal von 100 auf 87 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Analyst Sanjeet Aujla rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie, dass der Spirituosenhersteller einen herausfordernden Start in das neue Geschäftsjahr hatte. Die um Übernahmen und Währungseffekte bereinigten Umsätze dürften im Jahresvergleich und auch im Vergleich zum vierten Quartal zurückgegangen sein./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 17:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 17:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pernod Ricard Neutral
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
87,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
83,42 €
|Abst. Kursziel*:
4,29%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
83,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,54%
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
