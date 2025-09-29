DAX 23.745 +0,0%ESt50 5.507 +0,1%Top 10 Crypto 15,52 -6,2%Dow 46.316 +0,2%Nas 22.591 +0,5%Bitcoin 97.071 -0,4%Euro 1,1741 +0,1%Öl 67,59 -0,1%Gold 3.867 +0,9%
HORNBACH-Aktie sackt ab: Umsatz steigt, Ergebnis rückläufig
Wolfspeed-Aktie: Spektakulärer Kursanstieg um 1.700 % nach Insolvenz-Sanierung
Pernod Ricard Aktie

83,22 EUR -0,44 EUR -0,53 %
STU
83,42 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
GVIE
Marktkap. 20,98 Mrd. EUR

KGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373

ISIN FR0000120693

Symbol PDRDF

08:01 Uhr
Pernod Ricard S.A.
83,22 EUR -0,44 EUR -0,53%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Pernod Ricard vor den am 16. Oktober erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal von 100 auf 87 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Analyst Sanjeet Aujla rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie, dass der Spirituosenhersteller einen herausfordernden Start in das neue Geschäftsjahr hatte. Die um Übernahmen und Währungseffekte bereinigten Umsätze dürften im Jahresvergleich und auch im Vergleich zum vierten Quartal zurückgegangen sein./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 17:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 17:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
83,42 €		 Abst. Kursziel*:
4,29%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
83,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,54%
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

08:01 Pernod Ricard Neutral UBS AG
18.09.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.25 Pernod Ricard Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.25 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.25 Pernod Ricard Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

