DAX24.888 -0,1%Est505.949 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 -2,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.127 +1,6%Euro1,1856 -0,3%Öl65,84 -0,7%Gold5.082 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 adidas A1EWWW BASF BASF11 RENK RENK73 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asien unentschlossen -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie unter Druck: Wintersturm in den USA führt zu Flugstreichungen Lufthansa-Aktie unter Druck: Wintersturm in den USA führt zu Flugstreichungen
Deutsche Bank-Aktie profitiert: KI-Einsatz wird verstärkt - Weniger Filialen Deutsche Bank-Aktie profitiert: KI-Einsatz wird verstärkt - Weniger Filialen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Aktien Frankfurt Eröffnung: Stabil zum Wochenauftakt

26.01.26 09:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist kaum verändert in die neue Börsenwoche gestartet. Der DAX sank in den ersten Handelsminuten um 0,05 Prozent auf 24.889 Punkte, nachdem er in der Vorwoche rund anderthalb Prozent eingebüßt hatte. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte stieg am Morgen um 0,07 Prozent auf 31.769 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat auf der Stelle.

Wer­bung

Im Anlegerfokus dürften am Montag der Ifo-Geschäftsklimaindex sowie weitere Konjunkturdaten aus den USA stehen. Ansonsten steht die Woche im Zeichen der Quartalsberichtssaison der Unternehmen. Mit der Deutschen Bank (Deutsche Bank) und SAP (SAP SE) präsentieren die ersten beiden Dax-Mitglieder ihre Bilanzen. In den USA werden die Resultate unter anderem von Microsoft, Tesla und Apple erwartet. Zudem steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend auf der Agenda./edh/jha/