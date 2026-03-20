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Fresenius SE-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

21.03.26 08:01 Uhr
Fresenius SE-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf | finanzen.net

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an Fresenius SE.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
43,38 EUR -1,13 EUR -2,54%
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Fresenius SE meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 12.03.2026. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 20.03.2026 ein. Hennicken, Sara, Vorstand bei Fresenius SE, fügte dem eigenen Portfolio 2.147 Fresenius SE-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 12.03.2026 einen Wert von jeweils 46,54 EUR. Bis zum Handelsende ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 0,20 Prozent auf 46,90 EUR.

Das Papier von Fresenius SE gab am Veröffentlichungstag der News durch die BaFin in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 2,40 Prozent auf 43,38 EUR abwärts. Das Handelsvolumen belief sich auf 8.750 Fresenius SE-Aktien. Die Aktien von Fresenius SE sind unterdessen 25,06 Mrd. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 563.236.992 Wertpapiere.

Zuvor wurden Transaktionen von Hennicken, Sara am 12.03.2026 verzeichnet. Bei einem Kurs von 46,56 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 2.147 Fresenius SE-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

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Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
13.03.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
10.03.2026Fresenius SECo BuyUBS AG
04.03.2026Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.03.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
10.03.2026Fresenius SECo BuyUBS AG
04.03.2026Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.02.2026Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

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