Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX holt Verluste auf -- US-Börsen fester erwartet -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Shell, BP, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Fresenius Aktie

Marktkap. 26,25 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560

ISIN DE0005785604

Symbol FSNUF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

12:51 Uhr
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,79 EUR 0,35 EUR 0,75%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. Niedrigere Schätzungen hätten die Kurse in der europäischen Medizintechnik- und Gesundheitsbranche zuletzt belastet, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. Chancen böten sich, sollte es im Nahen Osten eine rasche Lösung geben. Sein Favorit bleibe die Fresenius-Aktie. Das Unternehmen dürfte auch 2026 die Erwartungen übertreffen und die Ziele höher stecken./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 23:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
56,60 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
46,84 €		 Abst. Kursziel*:
20,84%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
46,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,97%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

