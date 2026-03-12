Fresenius Aktie
Marktkap. 26,25 Mrd. EURKGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. Niedrigere Schätzungen hätten die Kurse in der europäischen Medizintechnik- und Gesundheitsbranche zuletzt belastet, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. Chancen böten sich, sollte es im Nahen Osten eine rasche Lösung geben. Sein Favorit bleibe die Fresenius-Aktie. Das Unternehmen dürfte auch 2026 die Erwartungen übertreffen und die Ziele höher stecken./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 23:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
56,60 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
46,84 €
|Abst. Kursziel*:
20,84%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
46,79 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,97%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
