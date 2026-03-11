DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 -3,1%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.146 -1,2%Euro1,1552 ±-0,0%Öl97,52 +4,2%Gold5.167 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Allianz 840400 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Porsche vz. PAG911 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise steigen wieder: DAX tiefer erwartet -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando wächst kräftig und kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang
Top News
Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt? Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt?
10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - Zahlen von BMW, Zalando und RWE, Ballard Power-Aktie mit Bilanz im Blick 10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - Zahlen von BMW, Zalando und RWE, Ballard Power-Aktie mit Bilanz im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ausblick verhalten

Daimler Truck-Aktie unter Druck: Nutzfahrzeughersteller kämpft weiter mit schwachem US-Markt

12.03.26 07:41 Uhr
Trumps Zölle treffen Daimler Truck - Gewinn bricht um fast 20 Prozent ein | finanzen.net

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler-Truck ist im vergangenen Jahr stark von den US-Zöllen von Präsident Donald Trump belastet worden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
40,40 EUR -1,43 EUR -3,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern fiel um fast ein Fünftel auf 3,78 Milliarden Euro, wie derKonzern am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Die bereinigte operative Ergebnismarge im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - lag bei 7,8 Prozent und damit 1,1 Prozentpunkte tiefer als ein Jahr zuvor. Für das neue Jahr nimmt sich Chefin Karin Radström hier 6 bis 8 Prozent vor. Analysten hatten für das vergangene Jahr etwas weniger erwartet, beim Ausblick auf die Marge lagen sie bisher fast am oberen Ende der anvisierten Bandbreite. Den Umsatz erwartet die Managerin mit 42 bis 46 Milliarden Euro im Industriegeschäft überraschend niedrig.

Wer­bung

Dieser Erlös ging 2025 um 10 Prozent auf 45,9 Milliarden Euro zurück. Der Konzern hatte weniger Fahrzeuge verkauft. Unter dem Strich sackte der Gewinn je Aktie um 30 Prozent auf 2,56 Euro ab. Die Dividende soll jedoch überraschend mit 1,90 Euro stabil bleiben.

Die Daimler-Truck-Aktie fällt auf Tradegate 1,86 Prozent.

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Daimler Truck AG

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
10.03.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
24.02.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
19.02.2026Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
04.02.2026Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
04.02.2026Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Daimler Truck NeutralUBS AG
16.01.2026Daimler Truck HaltenDZ BANK
08.01.2026Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.03.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
24.02.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
22.01.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
16.01.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
07.01.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen