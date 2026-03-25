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Marktkap. 31,7 Mrd. EUR

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Goldman Sachs Group Inc.

Daimler Truck Neutral

13:31 Uhr
Daimler Truck Neutral
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
41,23 EUR -0,01 EUR -0,02%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 40 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa geht von einem besseren ersten Quartal bei den europäischen Lkw-Bauern aus, verglichen mit dem Jahresende 2025. Volvo blieb jedoch in ihrem Kommentar vom Mittwochnachmittag ihre einzige Kaufempfehlung. Sie sieht die Schweden als Hauptprofiteur der US-Zölle angesichts eines optimalen Produktionsmix zwischen Nordamerika und Mexiko./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 16:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
40,60 €		 Abst. Kursziel*:
10,84%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
41,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,14%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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