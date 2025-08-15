DAX 24.282 -0,3%ESt50 5.418 -0,6%Top 10 Crypto 15,96 -0,2%Dow 44.946 +0,1%Nas 21.623 -0,4%Bitcoin 98.710 -1,6%Euro 1,1680 -0,3%Öl 65,98 -0,2%Gold 3.349 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 BASF BASF11 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Palantir, Lilium, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Vestas, SMA Solar und Nordex im Fokus
Top News
Broadcom-Aktie verliert trotz Rückendeckung durch Analystenempfehlung an Boden Broadcom-Aktie verliert trotz Rückendeckung durch Analystenempfehlung an Boden
Rekordhoch im Blick? Siemens Energy-Aktie nach Verlusten wieder stärker Rekordhoch im Blick? Siemens Energy-Aktie nach Verlusten wieder stärker
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

The Naga Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
0,63 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 140,8 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A161NR

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A161NR7

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NAGGF

SMC Research

The Naga Group Kaufen

12:09 Uhr
The Naga Group Kaufen
Aktie in diesem Artikel
The Naga Group AG
0,63 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung von SMC-Research hat die The NAGA Group AG das Marketing ausgeweitet, was sich bereits in einem hohen Kundenwachstum niederschlägt – trotzdem konnte die EBITDA-Marge im zweiten Quartal deutlich verbessert werden. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet eine anziehende Erlösdynamik und weitere Margenverbesserungen und leitet daraus ein hohes Kurspotenzial ab.

NAGA habe die Marketingausgaben nach der abgeschlossenen Integration von CAPEX.com wieder hochgefahren – und das zeige sich eindrucksvoll in der Kundengewinnung. Im zweiten Quartal habe die Zahl der neu registrierten Nutzer auf der Plattform im Vergleich mit den ersten drei Monaten um 81 Prozent auf 134 Tsd. gesteigert werden können und die Zahl neuer Konten, auf die bereits Einzahlungen stattgefunden haben, habe um 55 Prozent auf 9,4 Tsd. zugelegt.

Zum Teil sei das auf Sonderaktionen (bspw. gebührenfreier Handel) zurückzuführen, so dass sich das noch nicht adäquat in den Erlösen niedergeschlagen habe, die im Q2 mit 15,8 Mio. Euro leicht unter dem Q1-Wert gelegen haben. Aber mit der starken Ausweitung der Kundenbasis werde die Grundlage für eine deutliche Beschleunigung der Erlösdynamik gelegt. Daher halte das Unternehmen an dem Umsatzziel von ca. 74 Mio. Euro für das Gesamtjahr fest. Die EBITDA-Marge solle dann im mittleren zweistelligen Bereich liegen – nach 9,3 Prozent noch im ersten Halbjahr. Das zweite Quartal zeige mit einem Anstieg von 6,1 Prozent (Q1) auf 12,7 Prozent schon deutlich, dass die Reise in die richtige Richtung gehe.

Die Analysten kalkulieren trotzdem etwas vorsichtiger als das Management, erwarten nichtsdestotrotz weitere sehr deutliche Verbesserungen, die sich in einem aktualisierten Kursziel von 1,60 Euro (bislang: 1,70 Euro) niederschlagen.

Die Aktie habe auf dieses Wachstums- und Margenpotenzial noch nicht adäquat reagiert, was auch an dem optisch ungünstigen Kursniveau liegen dürfte. Mit einem Reverse Split im Verhältnis 10:1, der von der Hauptversammlung beschlossen worden sei, werde dieses Manko im September behoben.

Insgesamt sehen die Analysten gute Chancen, dass NAGA dynamisches Wachstum mit steigenden Margen kombinieren könne, und bekräftigen ihr Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.08.2025 um 12:05 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 18.08.2025 um 10:35 Uhr fertiggestellt und am 18.08.2025 um 11:45 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/08/2025-08-18-SMC-Comment-NAGA_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: The Naga Group Kaufen

Unternehmen:
The Naga Group AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
1,60 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
0,61 €		 Abst. Kursziel*:
161,44%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
0,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
153,16%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu The Naga Group AG

12:09 The Naga Group Kaufen SMC Research
01.07.25 The Naga Group Kaufen SMC Research
27.05.25 The Naga Group Kaufen SMC Research
17.02.25 The Naga Group Kaufen SMC Research
13.11.24 The Naga Group Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu ArcelorMittal

finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Analysten sehen für ArcelorMittal-Aktie Luft nach oben
dpa-afx ArcelorMittal-Aktie schwächelt nach Quartalsbericht - Ausblick gesenkt
finanzen.net CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx thyssenkrupp-Aktie deutlich tiefer: Stahlindustrie drosselt Produktion deutlich
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ArcelorMittal-Investment von vor 3 Jahren verdient
GlobeNewswire His Excellency Joseph Boakai, President of Liberia, and ArcelorMittal Executive Chairman Mr. Lakshmi Mittal attend inauguration of new concentrator
GlobeNewswire Designated person notification
GlobeNewswire ArcelorMittal announces results of its General Meeting
GlobeNewswire ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal reports first quarter 2025
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the publication of its first quarter 2025 sell-side analyst consensus figures
GlobeNewswire ArcelorMittal publishes its 2024 Sustainability Report
GlobeNewswire New ‘Steel Works’ series showcases the role of R&D in driving innovation at ArcelorMittal
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the commencement of a new share buyback program over the period 2025-2030
RSS Feed
ArcelorMittal zu myNews hinzufügen