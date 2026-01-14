DAX 24.418 -1,2%ESt50 5.836 -1,0%MSCI World 4.431 -0,2%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 22.954 -2,4%Bitcoin 75.483 +0,2%Euro 1,1738 +0,1%Öl 64,92 +1,4%Gold 4.862 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos im Blick: DAX in Rot -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Kraft Heinz, TRATON, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Die besten CFD-Trading-Apps für Smartphones 2025 Die besten CFD-Trading-Apps für Smartphones 2025
+14 Prozent: Hyundai-Aktie schießt dank KI- und Robotikfantasien auf neues Rekordhoch +14 Prozent: Hyundai-Aktie schießt dank KI- und Robotikfantasien auf neues Rekordhoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Danone Aktie

Kaufen
Verkaufen
Danone Aktien-Sparplan
68,50 EUR -4,76 EUR -6,50 %
STU
63,44 CHF -4,76 CHF -6,98 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 47,83 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851194

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120644

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GPDNF

JP Morgan Chase & Co.

Danone Overweight

13:26 Uhr
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
68,50 EUR -4,76 EUR -6,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit Blick auf womöglich kontaminierte Babynahrung in Singapur auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die unmittelbaren Auswirkungen wären für den Nahrungsmittelkonzern überschaubar, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am Markt könnten allerdings Bedenken aufziehen, dass es von Danone auf breiterer Front Rückrufe geben könnte und die Reputation des Unternehmens leide, so die Expertin. Spezialnahrung stehe für ein Drittel des Konzernumsatzes und gut die Hälfte des operativen Ergebnisses (Ebit)./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
69,20 €		 Abst. Kursziel*:
30,06%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
68,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,39%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

13:26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:41 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
19.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Danone Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Danone S.A.

dpa-afx Probleme in Asien Danone-Aktie fällt zurück: Tief seit Anfang 2025 Danone-Aktie fällt zurück: Tief seit Anfang 2025
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Danone belastet von Problemen mit Babynahrung - China im Fokus
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Danone-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
dpa-afx Nestlé-Aktie tiefer: Rückruf von Babynahrung auf mindestens 50 Länder aus
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net So schätzen die Analysten die Danone-Aktie im Dezember 2025 ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor einem Jahr abgeworfen
Zacks Danone (DANOY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Financial Times Food industry at ‘tipping point’ amid demographic shifts, says Danone boss
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Outperforming Other Consumer Staples Stocks This Year?
GlobeNewswire Danone: Executive Committee Change
RSS Feed
Danone S.A. zu myNews hinzufügen