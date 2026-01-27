DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 -0,5%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.261 +0,1%Euro1,1993 -0,4%Öl67,97 +0,4%Gold5.266 +1,7%
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: Asiens Börsen uneinheitlich -- Handelskonflikte belasten LVMH - Gewinn sinkt -- WACKER CHEMIE: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025 -- Goldpreis im Fokus
Top News
Aeva Technologies-Aktie im Fokus: Was Anleger über den neuen NVIDIA-Partner wissen müssen Aeva Technologies-Aktie im Fokus: Was Anleger über den neuen NVIDIA-Partner wissen müssen
Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt
Kassenlos gescheitert?

Amazon schließt kassenlose Mini-Supermärkte - Aktie im Blick

28.01.26 07:40 Uhr
NASDAQ-Titel Amazon-Aktie: Rückzug im Einzelhandel - kassenlose Mini-Märkte werden gschlossen | finanzen.net

Amazon schließt seine Mini-Supermärkte ohne Kassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
204,95 EUR 1,10 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ersten Geschäfte unter der Marke Amazon Go, in denen Kunden einfach Produkte aus dem Regal greifen und rausgehen können, öffneten in den USA 2018. Gewichtssensoren in den Regalen und Kameras an der Decke sollen sicherstellen, dass die Einkäufe richtig zugeordnet und nachträglich abgebucht werden.

Die Technologie werde inzwischen von anderen Händlern an mehr als 360 Standorten in fünf Ländern eingesetzt, betonte Amazon. Darunter seien eine Krankenhaus-Cafeteria und eine Eishockey-Arena. Zudem greife der Konzern selbst darauf zurück - für die Verpflegung von Mitarbeitenden in mehr als 40 seiner Logistikzentren in Nordamerika. Für die zuletzt 14 Amazon-Go-Läden in Nordamerika ist nun aber Schluss.

Branchenkenner hatten bereits in den vergangenen Jahren darauf verwiesen, dass die Technik für den kassenlosen Einkauf aufwendig und dadurch kostspielig sei. Das mache es schwierig, sie auf größere Ladenflächen auszuweiten.

Seine wie gewöhnliche Supermärkte funktionierenden Geschäfte unter der Marke Amazon Fresh macht der weltgrößte Einzelhändler ebenfalls dicht. Davon gab es zuletzt mehr als 50. Man habe es nicht geschafft, ein Geschäftsmodell für einen weitreichenden Ausbau des Ladennetzes zu finden.

Ein Teil der aufgegebenen Standorte von Amazon Fresh und Amazon Go soll zu Supermärkten der Kette Whole Foods umfunktioniert werden, die der Konzern 2017 gekauft hatte. Amazon äußerte sich zunächst nicht dazu, ob die Technik zum kassenlosen Einkauf dort weiterhin eingesetzt werden könnte. Amazon Fresh hatte zum Teil dieselben Marken wie Whole Foods im Angebot, oft zu niedrigeren Preisen.

In den vergangenen Jahren probierte Amazon vor allem in den USA verschiedene Wege aus, um aus dem Online-Handel ins stationäre Geschäft vorzustoßen - und gab viele davon wieder auf. Dazu gehörten unter anderem Buchläden und Geschäfte für Elektronik und Mode.

/so/DP/zb

SEATTLE (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: Benny Marty / Shutterstock.com, Ioan Panaite / Shutterstock.com

