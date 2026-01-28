DAX24.611 -0,9%Est505.963 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -2,3%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.341 -1,5%Euro1,1944 -0,1%Öl69,95 +1,8%Gold5.523 +2,0%
ING will Baukredite mit KI in 30 Minuten prüfen

29.01.26 12:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ING Group
24,68 EUR -0,42 EUR -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) -

ING will Baukredite mit KI in 30 Minuten prüfen

Die Direktbank ING will Baukredite mit KI-Unterstützung bald deutlich schneller vergeben und so nach einem erneuten Gewinnrückgang punkten. "Ab Frühjahr werden wir Baufinanzierungen in etwa 30 Minuten prüfen und zusagen können", kündigte ING-Deutschland-Chef Lars Stoy in Frankfurt an. Derzeit dauert das nach Angaben des Instituts etwa sechs Tage.

Künstliche Intelligenz soll bei dieser "Instant Baufi" an einer zentralen Stelle zum Einsatz kommen: bei der automatisierten Beschaffung zentraler Objektdaten wie Grundstücksgröße oder Wohnfläche aus öffentlichen und amtlichen Quellen ohne weitere Unterlagen. Es folgt - mit Zustimmung des Kunden - eine ebenfalls automatisierte Bonitätsprüfung durch einen digitalen Blick ins Konto desjenigen, der eine Baufinanzierung beantragt hat.

ING betont: KI entscheidet nicht über Kreditvergabe

Die Bank versichert: Trotz der massiven technischen Unterstützung entscheide letztlich ein Mensch, ob der Kredit gewährt wird oder nicht. KI helfe aber dabei, die Entscheidung zu beschleunigen.

Zum Marktstart wird "Instant Baufi" den Angaben zufolge exklusiv über die ING-Tochter Interhyp verfügbar sein. "Wir werden 15 bis 20 Prozent dieser Finanzierungen instant prüfen und entscheiden können", sagte Stoy. "Diesen Anteil werden wir sukzessive steigern."/ben/DP/mis

