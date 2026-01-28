ING Group Aktie
Marktkap. 70,46 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ING nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Bank habe ein erfreuliches Quartal hinter sich, schrieb Theo Massing am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Ausblick sei aber durchwachsen. Die Ziele für 2026 und 2027 hätten die Niederländer zwar angehoben, doch dies preisten die Konsensschätzungen schon ein. Zudem würden bei den Zielen für 2026 die Auswirkungen des Rückzugs aus Russland noch nicht berücksichtigt./rob/gl/ck
