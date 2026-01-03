Devisen im Blick

Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gestiegen. Daten einzelner Volkswirtschaften der Eurozone deuten auf eine steigende Inflation im Währungsraum hin.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1810 US-Dollar, nachdem sie am Vorabend noch knapp unter 1,18 Dollar gehandelt worden war.

Am Morgen wurde ein deutlicher Anstieg der Inflation in Frankreich gemeldet. Im Februar legten die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 1,1 Prozent zu. Im Januar hatte die Teuerung nur bei 0,4 Prozent. Auch in Spanien hat sich die Inflation etwas verstärkt. Hier liegt die Jahresrate mit 2,5 Prozent über der von der Europäischen Zentralbank (EZB) anvisierten Zielmarke von mittelfristig zwei Prozent. Im weiteren Tagesverlauf werden auch die Preisdaten aus Deutschland erwartet.

Gestützt wurde der Euro durch eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. Analysten der Dekabank verwiesen auf positive Kommentare zu den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Zwar sei noch kein Durchbruch im Atomstreit zu erkennen und nach wie vor drohe ein Ultimatum der USA. An den Märkten sorgte aber die Hoffnung auf Fortschritte für mehr Risikofreude bei den Anlegern, was auch den Kurs des Euro stützte.

