Auch Paramount will Warner Bros Discovery kaufen - Konkurrenz zu Netflix-Gebot

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Medienkonzern Paramount (Paramount Global) will dem Rivalen Netflix bei dessen geplanter Übernahme von Warner Brothers Discovery (Warner Bros Discovery) dazwischenfunken. Paramount-Chef David Ellison bietet 30 US-Dollar in bar für jede Aktie des Hollywood-Veteranen Warner Bros. und legt damit inklusive Schulden insgesamt 108,4 Milliarden Dollar auf den Tisch, wie das Unternehmen am Montag in New York mitteilte. Die Warner-Aktie zog nach Handelsstart um 7 Prozent auf 27,94 Dollar an.

Wer­bung Wer­bung

Vergangene Woche hatte sich der Streamingriese Netflix mit Warner auf eine Übernahme geeinigt. Netflix hatte dafür inklusive Schulden 82,7 Milliarden Dollar angeboten, hat es aber auch nur auf das Studiogeschäft und den Streamingdienst abgesehen. Die TV-Sender der Gruppe - darunter auch CNN - sollen unter dem Namen Discovery Global in eine eigenständige Firma abgespalten werden./men/jha/