Kühne stockt bei Brenntag auf über 20 Prozent auf

08.12.25 18:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
48,54 EUR -0,46 EUR -0,94%
DOW JONES--Der Hamburger Milliardär Klaus-Michael Kühne hat seine Beteiligung an der Brenntag AG erhöht. Wie aus eine Pflichtmitteilung des im DAX notierten Chemikalienhändlers hervorgeht, hält die Kühne Holding jetzt direkt 20,1 Prozent an der Brenntag AG. In der vorherigen Mitteilung hatte die Höhe der Beteiligung auf gut 15 Prozent gelautet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 12:55 ET (17:55 GMT)

