Brenntag Aktie

49,24 EUR +2,10 EUR +4,45 %
STU
Marktkap. 6,71 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol BNTGF

Jefferies & Company Inc.

Brenntag SE Underperform

08:56 Uhr
Brenntag SE Underperform
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
49,24 EUR 2,10 EUR 4,45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebita) liege um zwei Prozent über seiner Annahme und der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Mittelwert der für das Ebita im Gesamtjahr in Aussicht gestellten Zielspanne impliziere, dass diese Kennziffer im Schlussquartal unter seiner und der Konsensprognose liegen dürfte./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag Underperform

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
46,95 €		 Abst. Kursziel*:
0,11%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
49,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,55%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

10:01 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:56 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
08:36 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
11.11.25 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

