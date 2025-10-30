Brenntag Aktie
Marktkap. 6,71 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebita) liege um zwei Prozent über seiner Annahme und der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Mittelwert der für das Ebita im Gesamtjahr in Aussicht gestellten Zielspanne impliziere, dass diese Kennziffer im Schlussquartal unter seiner und der Konsensprognose liegen dürfte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Brenntag Underperform
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
46,95 €
|Abst. Kursziel*:
0,11%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
49,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,55%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Brenntag SE
|10:01
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
