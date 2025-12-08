DAX24.046 +0,1%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -1,0%Nas23.474 -0,4%Bitcoin77.474 ±0,0%Euro1,1638 ±-0,0%Öl62,38 -2,3%Gold4.186 -0,3%
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

08.12.25 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BIZ: Investoren bleiben Dollar-Risiken ausgesetzt

Investoren außerhalb der USA bleiben nach Aussage von Hyun-Song Shin, Wirtschaftsberater und Leiter der Währungs- und Wirtschaftsabteilung bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), weiterhin dem Risiko von Verlusten durch mögliche Dollar-Kursrückgänge ausgesetzt. Dem Quartalsbericht der BIZ zufolge hätten die Ankündigung weitreichender Zölle durch US-Präsident Donald Trump im April und eine unerwartete Abwertung des Dollars die Anleger dazu veranlasst, sich stärker gegen das Risiko weiterer Kursverluste der Währung abzusichern.

US-Erzeugerpreisindex für Oktober wird nicht separat veröffentlicht

Die wegen des US-Regierungsstillstands verzögerte Veröffentlichung des US-Erzeugerpreisindex (PPI) wird nicht separat nachgeholt. Wie das Amt für Arbeitsmarktstatistik (BLS) mitteilte, werden die Zahlen in einem auf den 14. Januar verschobenen Bericht für November berücksichtigt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)