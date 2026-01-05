DAX 24.847 -0,1%ESt50 5.907 -0,3%MSCI World 4.486 +0,2%Top 10 Crypto 12,53 -0,1%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 79.494 -0,8%Euro 1,1729 +0,0%Öl 61,43 -0,6%Gold 4.467 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Chevron 852552 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord um Nulllinie -- Asiens Börsen fest -- DroneShield stärkt Führungsteam -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag
DroneShield-Aktie hebt ab: Führungsteam gestärkt - Louis Gamarra wird Chief Commercial Officer DroneShield-Aktie hebt ab: Führungsteam gestärkt - Louis Gamarra wird Chief Commercial Officer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Scout24 Aktie

Kaufen
Verkaufen
Scout24 Aktien-Sparplan
86,90 EUR +0,85 EUR +0,99 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,09 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A12DM8

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A12DM80

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SCOTF

Jefferies & Company Inc.

Scout24 Buy

09:01 Uhr
Scout24 Buy
Aktie in diesem Artikel
Scout24
86,90 EUR 0,85 EUR 0,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Scout24 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 106 auf 105 Euro gesenkt. Die Befürchtungen, dass Künstliche Intelligenz (KI) den Markt für Online-Kleinanzeigen radikal umwälze, seien übertrieben, schrieb Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Immobilienportalbetreiber habe zudem bereits sehr früh mit der Entwicklung von KI-gestützten Funktionen begonnen und dürfte deshalb in der KI-Ära florieren. Der Kapitalmarkttag für 2026 dürfte deutlich machen, wie weit das Unternehmen seinen Mitbewerbern voraus sei./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 14:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
86,45 €		 Abst. Kursziel*:
21,46%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
86,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,83%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

09:01 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Scout24 Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Scout24

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 105 Euro
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag im Aufwind
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Nachmittag an Fahrt
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert nachmittags
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit Kursplus
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagmittag höher
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Scout24 SE: Dr. Hans-Holger und Annemone Albrecht, buy
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
RSS Feed
Scout24 zu myNews hinzufügen