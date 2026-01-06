DAX25.095 +0,8%Est505.922 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,4%Nas23.665 +0,5%Bitcoin78.246 -2,4%Euro1,1686 ±-0,0%Öl60,27 -0,4%Gold4.447 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 RENK RENK73 Amazon 906866 SAP 716460 Allianz 840400 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Wall Street nach Rekord uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Aktien von Chevron und ExxonMobil dreht ins Minus: Trump greift auf Venezuelas Öl-Milliarden zu Aktien von Chevron und ExxonMobil dreht ins Minus: Trump greift auf Venezuelas Öl-Milliarden zu
Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer zieht wegen mRNA-Patenten vor US-Gericht Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer zieht wegen mRNA-Patenten vor US-Gericht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

AKTIE IM FOKUS: Scout24 unter Druck - Unsicherheit wegen Finanzchef-Wechsel

07.01.26 16:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
82,65 EUR -3,85 EUR -4,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25.098,2 PKT 206,0 PKT 0,83%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Verunsicherung angesichts der Ankündigung eines neuen Finanzchefs bei Scout24 hat am Mittwoch die Aktie des Internetportal-Betreibers auf den tiefsten Stand seit November 2024 geschickt. Am Nachmittag gaben sie als Schlusslicht im Leitindex Dax um 5,2 Prozent auf 81,75 Euro nach.

Wer­bung

Das Chartbild bleibt somit eingetrübt, zumal deutliche Gewinne während des Handelsstarts am Vortag sich schon kurz darauf wieder fast vollständig in Luft aufgelöst hatten. Der versuchte Sprung über die 21-Tage-Linie, die als kurzfristiger Trendindikator gilt, hatte sich als Fehlversuch erwiesen.

Anleger reagierten verunsichert darauf, dass Scout24 mit Martin Mildner Anfang März einen neuen Finanzchef bekommt, auch wenn das Ausscheiden von Dirk Schmelzer laut "The Market" ohne etwaige Zwistigkeiten erfolgte und der Aufsichtsrat bereits seit Frühjahr 2025 nach einem Nachfolger gesucht hatte. Schmelzer habe seinen 2026 endenden Vertrag einvernehmlich aufgelöst, weil er Aussicht auf eine "spannende neue Aufgabe" habe, hätten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen der zur Schweizer "NZZ"-Mediengruppe gehörenden digitalen Finanzmarkt-Plattform gesagt.

Citigroup-Analystin Doyinsola Sanyaolu hat dennoch eine negative Kursreaktion auf diese Neuigkeit erwartet. Der seit sechs Jahren für Scout24 tätige Schmelzer sei maßgeblich an der Unternehmensstrategie beteiligt gewesen, über das Kernmodell mit Immobilienanzeigen hinaus zu einem digitalen Ökosystem zu expandieren, erklärte sie.

Wer­bung

Da aber auch Vorstandschef Ralf Weitz diesbezüglich eine wesentliche Rolle innegehabt habe, erwartet Sanyaolu keinen Strategiewechsel. Allerdings dürfte der Markt auf baldige Aussagen über die nächste Phase der Strategie für das digitale Ökosystem warten, da die entsprechenden Ziele auf dem Kapitalmarkttag 2024 bis zum Jahr 2026 festgelegt worden seien./ck/nas/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
06.01.2026Scout24 BuyJefferies & Company Inc.
11.12.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Scout24 OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.01.2026Scout24 BuyJefferies & Company Inc.
11.12.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Scout24 OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen