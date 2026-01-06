DAX25.098 +0,8%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,4%Nas23.662 +0,5%Bitcoin78.246 -2,4%Euro1,1686 ±-0,0%Öl60,24 -0,5%Gold4.446 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 RENK RENK73 Amazon 906866 SAP 716460 Allianz 840400 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Wall Street nach Rekord uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Aktien von Chevron und ExxonMobil dreht ins Minus: Trump greift auf Venezuelas Öl-Milliarden zu Aktien von Chevron und ExxonMobil dreht ins Minus: Trump greift auf Venezuelas Öl-Milliarden zu
Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer zieht wegen mRNA-Patenten vor US-Gericht Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer zieht wegen mRNA-Patenten vor US-Gericht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

ROUNDUP: Scout24 bekommt überraschend neuen Finanzchef - Aktie sackt ab

07.01.26 16:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
82,65 EUR -3,85 EUR -4,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 bekommt überraschend einen neuen Finanzchef. Martin Mildner werde zum 1. März den Posten des Finanzvorstands von Dirk Schmelzer übernehmen, teilte Scout24 am Mittwoch mit. Schmelzer verlasse das Unternehmen Ende Februar auf eigenen Wunsch. Die Anleger reagierten verunsichert, die Aktie verlor als Schlusslicht im Leitindex DAX am Nachmittag fünf Prozent.

Wer­bung

Das Papier setzte damit seine schwache Entwicklung der vergangenen Monate fort. Der zwischenzeitliche Kurshöhenflug im Sommer 2025 ist wieder aufgezehrt. Mit rund 82 Euro ist die Aktie inzwischen unter dem Niveau vom Vorjahresbeginn angekommen - dabei war sie im Juli bis auf fast 123 Euro geklettert.

Das Ausscheiden von Schmelzer erfolgte laut dem Börsenportal "The Market" ohne etwaige Zwistigkeiten. Der Aufsichtsrat habe bereits seit Frühjahr 2025 nach einem Nachfolger gesucht. Schmelzer habe seinen 2026 endenden Vertrag einvernehmlich aufgelöst, weil er Aussicht auf eine "spannende neue Aufgabe" habe, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen der zur Schweizer "NZZ"-Mediengruppe gehörenden Finanzportal.

Citigroup-Analystin Doyinsola Sanyaolu sah in dem plötzlichen Ausscheiden dennoch eine Belastung für die Aktie. Der seit sechs Jahren für Scout24 tätige Schmelzer sei maßgeblich an der Unternehmensstrategie beteiligt gewesen, über das Kernmodell mit Immobilienanzeigen hinaus zu einem digitalen Ökosystem zu expandieren, schrieb sie.

Wer­bung

Da aber auch Vorstandschef Ralf Weitz diesbezüglich eine wesentliche Rolle innegehabt habe, erwartet Sanyaolu keinen Strategiewechsel. Allerdings dürfte der Markt auf baldige Aussagen über die nächste Strategiephase warten, da die entsprechenden Ziele auf dem Kapitalmarkttag 2024 bis zum Jahr 2026 festgelegt worden seien./err/ck/men/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
06.01.2026Scout24 BuyJefferies & Company Inc.
11.12.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Scout24 OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.01.2026Scout24 BuyJefferies & Company Inc.
11.12.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Scout24 OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen