Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 14,47 Mrd. EURKGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest zählt den Laborausrüster zu den bei Marktteilnehmern und Analysten eher in Ungnade gefallen Unternehmen mit entsprechendem Überraschungspotenzial, wie er in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET
Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
275,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
231,70 €
|Abst. Kursziel*:
18,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
234,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,32%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
269,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
