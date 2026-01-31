DAX 24.570 +0,1%ESt50 5.936 -0,2%MSCI World 4.520 -0,2%Top 10 Crypto 9,8700 -0,9%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.396 +0,7%Euro 1,1867 +0,1%Öl 66,22 -6,3%Gold 4.714 -3,1%
Sartorius vz. Aktie

Marktkap. 14,47 Mrd. EUR

KGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563

ISIN DE0007165631

Symbol SUVPF

Jefferies & Company Inc.

Sartorius vz Buy

09:46 Uhr
Sartorius vz Buy
Sartorius AG Vz.
234,40 EUR -1,30 EUR -0,55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest zählt den Laborausrüster zu den bei Marktteilnehmern und Analysten eher in Ungnade gefallen Unternehmen mit entsprechendem Überraschungspotenzial, wie er in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
231,70 €		 Abst. Kursziel*:
18,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
234,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,32%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
269,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

09:46 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
12.01.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.01.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

finanzen.net Quartalszahlen im Blick Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag auf rotem Terrain
finanzen.net Januar 2026: Experten empfehlen Sartorius vz-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsende leichter
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX schließt mit Gewinnen
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit Einbußen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX steigt
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Freitagmittag steigen
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit Einbußen
EQS Group EQS-News: Sartorius expands bio-circular product offering for more sustainable bioprocesses
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Sartorius sharpens guidance after significantly profitable sales revenue growth in the first nine months
EQS Group EQS-News: Sartorius continues growth course; earnings rise at a significantly overproportionate rate
EQS Group EQS-News: Sartorius completes acquisition of MatTek
