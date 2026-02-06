DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin57.196 -4,1%Euro1,1809 ±-0,0%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Heute im Fokus
Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil
So schätzen Analysten die BASF-Aktie ein So schätzen Analysten die BASF-Aktie ein
Analysen

Januar 2026: Experten empfehlen Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mehrheitlich zum Kauf

07.02.26 11:09 Uhr
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
559,60 EUR -8,60 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

29 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht.

29 Experten stufen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 856,00 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 139,50 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Meta Platforms (ex Facebook) in Höhe von 716,50 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--29.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.835,00 USD16,5429.01.2026
Jefferies & Company Inc.1.000,00 USD39,5729.01.2026
JP Morgan Chase & Co.825,00 USD15,1429.01.2026
UBS AG830,00 USD15,8429.01.2026
RBC Capital Markets810,00 USD13,0529.01.2026
RBC Capital Markets810,00 USD13,0526.01.2026
Jefferies & Company Inc.910,00 USD27,0122.01.2026
UBS AG830,00 USD15,8420.01.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

