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Symbol MSFT

UBS AG

Microsoft Buy

18:26 Uhr
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
358,00 EUR 2,10 EUR 0,59%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 510 US-Dollar belassen. Karl Keirstead gab in einer am Freitag vorliegenden Studie zu Cloud-Infrastruktur-Werten einen Ausblick auf den 29. April, wenn mit Microsoft, Amazon und Google gleich mehrere US-Tech-Riesen ihre Zahlen vorlegen. Er sprach von einer "Hyperscaler-Nacht", die Anleger dann erwarte - außerdem noch mit Meta. Die Wachstumsziele seien hoch gesteckt, aber machbar. Besonders wichtig sei die Nachfrage nach Cloud-basierten GPUs, deren Nachfrage in einem beispiellosen Tempo steige. Dies sei auch Anlegern nicht entgangen, ergänzte er mit Blick auf die Kursentwicklung./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Buy

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 510,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 418,90		 Abst. Kursziel*:
21,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 419,49		 Abst. Kursziel aktuell:
21,58%
Analyst Name:
Karl Keirstead 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 599,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

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