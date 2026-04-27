Barclays Capital

Microsoft Overweight

08:06 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Microsoft mit einem Kursziel von 600 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die überarbeitete Vereinbarung der Partnerschaft mit OpenAI bewertet der Analyst Raimo Lenschow insgesamt positiv für den Softwareriesen. Beide Parteien bewegten sich auf eine unabhängigere Zukunft zu, und die neue Vereinbarung scheine für Microsoft wie OpenAI wesentlich praktikabler zu sein, schrieb er in einer Einschätzung vom Montag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 14:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 14:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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