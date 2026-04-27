Microsoft Aktie
Marktkap. 2,69 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Microsoft mit einem Kursziel von 600 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die überarbeitete Vereinbarung der Partnerschaft mit OpenAI bewertet der Analyst Raimo Lenschow insgesamt positiv für den Softwareriesen. Beide Parteien bewegten sich auf eine unabhängigere Zukunft zu, und die neue Vereinbarung scheine für Microsoft wie OpenAI wesentlich praktikabler zu sein, schrieb er in einer Einschätzung vom Montag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 14:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 14:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: turtix / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Overweight
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 600,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 424,82
|Abst. Kursziel*:
41,24%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 425,35
|Abst. Kursziel aktuell:
41,06%
|
Analyst Name:
Raimo Lenschow
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 599,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
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