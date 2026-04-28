TRATON Aktie
Marktkap. 15,69 Mrd. EURKGV 9,86
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Hemal Bhundia wertete den Quartalsbericht des Lkw-Bauers am Mittwochmorgen positiv und lobte die soliden Auftragseingänge und Margen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Buy
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,26 €
|Abst. Kursziel*:
21,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,34%
|
Analyst Name:
Hemal Bhundia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|12:56
|TRATON Buy
|UBS AG
|10:26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|TRATON Market-Perform
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|12:56
|TRATON Buy
|UBS AG
|10:26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
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|TRATON Buy
|UBS AG
|10.04.26
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|25.05.21
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|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
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|Bernstein Research
|22.04.26
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|Bernstein Research
|21.04.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.