TRATON Aktie
Marktkap. 16,72 Mrd. EURKGV 9,86
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf rechnet mit einem gedämpften Jahresstart des Lastwagenherstellers, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Ende April erwarteten Quartalszahlen schrieb./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Buy
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,46 €
|Abst. Kursziel*:
23,23%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
32,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,30%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|10:06
|TRATON Buy
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|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|TRATON Buy
|UBS AG
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|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
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|27.03.26
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|26.03.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|TRATON Hold
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