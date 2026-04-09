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Symbol TRATF

Deutsche Bank AG

TRATON Buy

10:06 Uhr
TRATON Buy
Aktie in diesem Artikel
TRATON
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Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf rechnet mit einem gedämpften Jahresstart des Lastwagenherstellers, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Ende April erwarteten Quartalszahlen schrieb./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Buy

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,46 €		 Abst. Kursziel*:
23,23%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,30%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

10:06 TRATON Buy Deutsche Bank AG
09.04.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 TRATON Buy UBS AG
31.03.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
27.03.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
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