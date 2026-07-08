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DZ BANK

SCHOTT Pharma Kaufen

15:51 Uhr
SCHOTT Pharma Kaufen
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schott Pharma nach starken Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 21 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Sven Kürten verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auch auf die angehobenen Jahresziele des Pharmazulieferers. Zudem hob er hervor, dass Schott hervorragend aufgestellt sei, um von globalen Megatrends im Gesundheitsbereich zu profitieren./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Kaufen

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
20,15 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
19,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

15:51 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
10:51 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
09:16 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
08:11 SCHOTT Pharma Outperform RBC Capital Markets
06.07.26 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
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