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Deutsche Bank Aktie

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RBC Capital Markets

Deutsche Bank Outperform

16:01 Uhr
Deutsche Bank Outperform
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
31,00 EUR 0,13 EUR 0,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank vor der Berichtssaison der Investmentbanken auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Ein starkes zweites Quartal sei bereits avisiert worden, und die Auftragslage sei weiterhin gut, schrieb Anke Reingen in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die geopolitische Unsicherheit jedoch sei hoch. Bei der Deutschen Bank dürften positive Entwicklungen im Investmentbanking durch höhere Kosten ausgeglichen worden sein./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
30,99 €		 Abst. Kursziel*:
12,94%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
31,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,92%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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