TRATON Aktie
Marktkap. 15,2 Mrd. EURKGV 9,86
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Wegen des Kriegs im Nahen Osten stünden für die Lkw-Hersteller zwischen 22 und 38 Prozent der Ergebnisse im laufenden Jahr auf der Kippe, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Volvo seien die diesbezüglichen Risiken in Relation zu den jüngsten Kursverlusten am meisten eingepreist. Seit dem Beginn des Konflikts hätten Investoren Daimler Truck gegenüber Traton und Volvo vorgezogen./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 21:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 21:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Buy
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
29,56 €
|Abst. Kursziel*:
28,55%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
30,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,33%
|
Analyst Name:
Hemal Bhundia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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