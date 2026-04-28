TRATON Aktie
Marktkap. 15,69 Mrd. EURKGV 9,86
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Traton nach Eckdaten für das erste Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Eine besser als erwartet ausgefallene Marge und ein starker Auftragseingang stimmten zuversichtlich, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht den Lkw-Hersteller auf gutem Weg, die vom Management bestätigte Prognose für 2026 und auch die Markterwartungen zu erreichen./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Kaufen
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
31,04 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
31,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
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|TRATON Kaufen
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|Goldman Sachs Group Inc.
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