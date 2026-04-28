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DZ BANK

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19:51 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Traton nach Eckdaten für das erste Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Eine besser als erwartet ausgefallene Marge und ein starker Auftragseingang stimmten zuversichtlich, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht den Lkw-Hersteller auf gutem Weg, die vom Management bestätigte Prognose für 2026 und auch die Markterwartungen zu erreichen./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Kaufen

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
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31,04 €		 Abst. Kursziel*:
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Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
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-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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