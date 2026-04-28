WKN 906866

ISIN US0231351067

Symbol AMZN

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 304 US-Dollar belassen. Der Vertrieb von KI-Modellen des Partners OpenAI über die KI-Service-Plattform Amazon Bedrock sei der nächste logische Schritt der Zusammenarbeit beider Unternehmen, schrieb Stephen Ju in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 304,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 264,31		 Abst. Kursziel*:
15,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 261,20		 Abst. Kursziel aktuell:
16,39%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 293,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

