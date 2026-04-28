Amazon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 304 US-Dollar belassen. Der Vertrieb von KI-Modellen des Partners OpenAI über die KI-Service-Plattform Amazon Bedrock sei der nächste logische Schritt der Zusammenarbeit beider Unternehmen, schrieb Stephen Ju in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 304,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 264,31
|Abst. Kursziel*:
15,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 261,20
|Abst. Kursziel aktuell:
16,39%
Analyst Name:
Stephen Ju
|KGV*:
|Ø Kursziel:
$ 293,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Amazon
|17:46
|Amazon Buy
|UBS AG
|27.04.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
