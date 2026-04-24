ATOSS Software Aktie

Marktkap. 1,31 Mrd. EUR

KGV 37,95 Div. Rendite 1,98%
WKN 510440

ISIN DE0005104400

Symbol ATSWF

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Atoss Software mit einem Kursziel von 157 Euro auf "Buy" belassen. Der Softwarehersteller habe im ersten Quartal seine anhaltende Wachstumsdynamik bewiesen, schrieb Felix Ellmann am Montag im Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software Buy

Unternehmen:
ATOSS Software AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
157,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
75,40 €		 Abst. Kursziel*:
108,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
83,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
88,93%
Analyst Name:
Felix Ellmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ATOSS Software AG

11:16 ATOSS Software Buy Warburg Research
10:26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
24.04.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
20.04.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
16.03.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

