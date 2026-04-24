Marktkap. 1,31 Mrd. EURKGV 37,95 Div. Rendite 1,98%
WKN 510440
ISIN DE0005104400
Symbol ATSWF
ATOSS Software Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Atoss Software mit einem Kursziel von 157 Euro auf "Buy" belassen. Der Softwarehersteller habe im ersten Quartal seine anhaltende Wachstumsdynamik bewiesen, schrieb Felix Ellmann am Montag im Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ATOSS Software Buy
|Unternehmen:
ATOSS Software AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
157,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
75,40 €
|Abst. Kursziel*:
108,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
83,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
88,93%
|
Analyst Name:
Felix Ellmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ATOSS Software AG
|11:16
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|10:26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.04.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:16
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|10:26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.04.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:16
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|10:26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.04.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.