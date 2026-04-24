Unilever Aktie
Marktkap. 107,97 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5500 Pence auf "Overweight" belassen. Warren Ackerman gab am Montag einen Ausblick auf die Ende April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal. Er rechnet aus eigener Kraft mit einem Umsatzanstieg um 3,4 Prozent. Die Stimmung sei gedämpft wegen des geplanten Ausstiegs aus dem Lebensmittelsegment, steigender Materialkosten sowie Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit von Schwellenländern. Er geht aber davon aus, dass diese positiv überraschen. Auf die Aktien blickt er weiterhin konstruktiv./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
55,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,47 £
|Abst. Kursziel*:
29,50%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,12 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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