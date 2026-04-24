Barclays Capital

Unilever Overweight

11:46 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5500 Pence auf "Overweight" belassen. Warren Ackerman gab am Montag einen Ausblick auf die Ende April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal. Er rechnet aus eigener Kraft mit einem Umsatzanstieg um 3,4 Prozent. Die Stimmung sei gedämpft wegen des geplanten Ausstiegs aus dem Lebensmittelsegment, steigender Materialkosten sowie Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit von Schwellenländern. Er geht aber davon aus, dass diese positiv überraschen. Auf die Aktien blickt er weiterhin konstruktiv./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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