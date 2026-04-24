Deutsche Bank AG

Scout24 Buy

10:21 Uhr

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Nizla Naizer rechnet mit einem Quartalsumsatz von 177 Millionen Euro und sieht sich damit leicht unter dem Konsens, wie sie in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am Mittwoch schrieb. Die Marge sollte erneut solide zugelegt haben./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24