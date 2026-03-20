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Analystenstimme

Berenberg senkt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel runter auf 83 Euro - Aktie steigt

23.03.26 13:27 Uhr
Abstufung für Beiersdorf: Analyst kassiert Kaufempfehlung - Aktie höher | finanzen.net

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 144 auf 83 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
72,98 EUR -0,22 EUR -0,30%
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Analyst Fulvio Cazzol kappte seine Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2028 am Freitagabend um bis zu 17 Prozent. Die Idee hinter seiner Kaufempfehlung aus dem Jahr 2021 sei nicht wie erhofft aufgegangen. Das Management schwenke mit der Marke Nivea nun um von der Gesichtspflege auf Körperpflege und Deos. Cazzol rechnet zunächst mit einem schwierigen Jahr 2026 mit kaum Wachstum und einem Margen- und Ergebnisrückgang.

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Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben.

Die Beiersdorf-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,55 Prozent auf 73,14 Euro. dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

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Bildquellen: Beiersdorf AG, Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Beiersdorf AG

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Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
08:01Beiersdorf HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.2026Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026Beiersdorf NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
18.03.2026Beiersdorf NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2026Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.03.2026Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.03.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
04.03.2026Beiersdorf OutperformBernstein Research
04.03.2026Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Beiersdorf HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.03.2026Beiersdorf NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Beiersdorf NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.03.2026Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
03.03.2026Beiersdorf HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.03.2026Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
10.03.2026Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2026Beiersdorf SellUBS AG
03.03.2026Beiersdorf SellUBS AG
09.01.2026Beiersdorf SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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