Analystenstimme

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 144 auf 83 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft

Analyst Fulvio Cazzol kappte seine Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2028 am Freitagabend um bis zu 17 Prozent. Die Idee hinter seiner Kaufempfehlung aus dem Jahr 2021 sei nicht wie erhofft aufgegangen. Das Management schwenke mit der Marke Nivea nun um von der Gesichtspflege auf Körperpflege und Deos. Cazzol rechnet zunächst mit einem schwierigen Jahr 2026 mit kaum Wachstum und einem Margen- und Ergebnisrückgang.

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Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben.

Die Beiersdorf-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,55 Prozent auf 73,14 Euro. dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX