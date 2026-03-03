Beiersdorf Aktie
Marktkap. 22,9 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 125 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen am Dienstagabend an den Geschäftsbericht und die nachfolgende Telefonkonferenz an. Ihre Prognose für 2026 sinkt um 4 Prozent bei Umsatz und Marge. Das Bewertungsniveau der Hamburger sei attraktiv. Ohne Kurstreiber dürfte dies kurzfristig aber kaum helfen, vor allem nicht gegen Sorgen, dass der Konzern die Erwartungen des Marktes noch nicht genug gedämpft haben könnte./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf
Zusammenfassung: Beiersdorf Overweight
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
84,84 €
|Abst. Kursziel*:
23,76%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
84,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,67%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
113,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|08:36
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|08:36
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|08:36
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:36
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|09.01.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|24.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|03.03.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG