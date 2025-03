GBC

sdm SE Kaufen

16:49 Uhr

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die sdm SE im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) aufgrund von Integrationsaufwendungen für die getätigten Zukäufe einen temporären Umsatz- und Ergebnisrückgang verbucht. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.



Nach Analystenaussage erwarte die Gesellschaft konkret für 2024 einen Umsatz von mehr als 35,0 Mio. Euro und ein EBITDA von 1,50 Mio. Euro. Darüber hinaus werde ein EBIT von 0,70 Mio. Euro erwartet. Der im Rahmen der letzten Q1-Meldung angekündigte Großauftrag (Auftragsbeginn nach eigenen Angaben: Juni 2024) mit einem erwarteten Umsatzvolumen von ca. 2,00 Mio. Euro solle sich dabei deutlich positiv auf die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2024 auswirken. Dementsprechend rechne sdm für das zweite Geschäftshalbjahr mit signifikanten Umsatz- und Ergebnissteigerungen. Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten im Rahmen der „Best of m:access 2025“-Studie das Kursziel von 5,40 Euro und vergeben unverändert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.03.2025, 16:20 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 13.03.2025 um 11:24 Uhr fertiggestellt und am 14.03.2025 um 11:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/31988.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com