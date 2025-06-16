DAX 24.191 +1,1%ESt50 5.333 +1,3%Top 10 Crypto 16,14 +4,8%Dow 43.891 -0,7%Nas 21.224 +0,3%Bitcoin 100.254 +1,7%Euro 1,1638 -0,2%Öl 66,62 -0,5%Gold 3.392 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Bayer BAY001 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Apple 865985 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX schließt knapp unter 24.200 Punkten -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Telekom, Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Rekordquartal verleiht Siemens Energy-Aktie Auftrieb: Wie es für Anleger jetzt weitergehen könnte Rekordquartal verleiht Siemens Energy-Aktie Auftrieb: Wie es für Anleger jetzt weitergehen könnte
Airbus-Aktie nach Auslieferungszahlen leicht im Minus Airbus-Aktie nach Auslieferungszahlen leicht im Minus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

sdm Aktie

Kaufen
Verkaufen
sdm Aktien-Sparplan
1,73 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,69 Mio. EUR

KGV 17,43 Div. Rendite 2,31%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3CM70

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3CM708

GBC

sdm SE Kaufen

18:04 Uhr
sdm SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
sdm SE
1,73 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die sdm SE im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) aufgrund eines starken Neugeschäfts die Gesamtleistung dynamisch um über 64 Prozent auf 13,22 Mio. Euro gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.
Nach Analystenaussage sei das EBITDA bedingt durch starke Skaleneffekte sprunghaft auf 1,59 Mio. Euro (Q1 2024: 0,48 Mio. Euro) geklettert. Das Nettoergebnis (nach Minderheiten) habe sich auf 0,33 Mio. Euro (Q1 2024: -0,14 Mio. Euro) belaufen. Angesichts des erfreulichen Auftaktquartals sei die bisherige Guidance einer deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerung vom Unternehmen bestätigt worden. Vor dem Hintergrund der starken Q1-Performance, des bestätigten Ausblicks und der vielversprechenden Wachstumsstrategie habe das Analystenteam die bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen angepasst. Analog zur Unternehmensguidance kalkuliere GBC nun für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 mit einem Konzernumsatz von 41,81 Mio. Euro und einem EBITDA von 3,02 Mio. Euro. Insgesamt habe sich der sdm-Konzern mit den im vergangenen Geschäftsjahr durchgeführten prozessualen und personellen Optimierungsmaßnahmen eine gute Basis für nachhaltiges Wachstum geschaffen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 5,70 Euro (zuvor: 5,40 Euro) und vergeben unverändert das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.08.2025, 18:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 07.08.2025 um 09:59 Uhr fertiggestellt und am 07.08.2025 um 11:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=bade84cea011fc7623223f28a794fa7b&application_id=2180946&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a97efdc3&application_name=news
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: sdm Kaufen

Unternehmen:
sdm SE		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
5,70 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
1,67 €		 Abst. Kursziel*:
241,32%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
1,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
229,48%
Analyst Name:
Marcel Goldmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu sdm SE

18:04 sdm Kaufen GBC
14.03.25 sdm Kaufen GBC
08.11.24 sdm Kaufen GBC
14.12.23 sdm Kaufen GBC
12.10.23 sdm Kaufen GBC
mehr Analysen

Nachrichten zu sdm SE

Aktien-Global sdm: EBITDA legt dynamisch zu
Aktien-Global sdm: Deutliches Wachstum erwartet - Managementinterview
Aktien-Global sdm: Steigende Nachfrage nach Sicherheitsdiensten
Aktien-Global sdm: 2024 robuste Entwicklung erwartet
finanzen.net Insider bewegt sdm SE-Aktien
RSS Feed
sdm SE zu myNews hinzufügen