Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fester -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Trade Desk, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026 DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
Anteil im Blick

PUMA-Aktie im Höhenflug: Einstieg von Mike Ashley sorgt für frischen Wind

05.03.26 12:50 Uhr
PUMA-Aktie klettert: Micheal Ashley steigt ein | finanzen.net

Der Einstieg des britischen Milliardärs und Investors Michael Ashley bei PUMA hat am Donnerstag den Aktienkurs nach oben getrieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
21,78 EUR 0,06 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuletzt verteuerten sich die PUMA-Papiere via XETRA um 6,51 auf 23,06 Euro. Seit Dezember pendeln die Papiere um die Marke von 23 Euro, teils mit starken Ausschlägen in beide Richtungen.

Ashley hat einen Anteil von rund 5,8 Prozent am Hersteller von Sportbekleidung aufgebaut, ganz überwiegend mittels Derivaten. Damit wäre der Investor zweitgrößter Aktionär. Ende Januar hatte der chinesische Konzern Anta Sports Products angekündigt, für rund 1,5 Milliarden Euro den gut 29-prozentigen Anteil der französischen Milliardärsfamilie Pinault zu übernehmen.

/bek/nas/men

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Robert Ascroft/ PUMA, Tooykrub / Shutterstock.com

