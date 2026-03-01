Anteil im Blick

Der Einstieg des britischen Milliardärs und Investors Michael Ashley bei PUMA hat am Donnerstag den Aktienkurs nach oben getrieben.

Zuletzt verteuerten sich die PUMA-Papiere via XETRA um 6,51 auf 23,06 Euro. Seit Dezember pendeln die Papiere um die Marke von 23 Euro, teils mit starken Ausschlägen in beide Richtungen.

Wer­bung Wer­bung

Ashley hat einen Anteil von rund 5,8 Prozent am Hersteller von Sportbekleidung aufgebaut, ganz überwiegend mittels Derivaten. Damit wäre der Investor zweitgrößter Aktionär. Ende Januar hatte der chinesische Konzern Anta Sports Products angekündigt, für rund 1,5 Milliarden Euro den gut 29-prozentigen Anteil der französischen Milliardärsfamilie Pinault zu übernehmen.

/bek/nas/men

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)