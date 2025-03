Perfekte Jahreszeiten

Immobilienpreise sind von vielen Faktoren abhängig - auch von der Jahreszeit. Welcher Zeitpunkt eignet sich jedoch besonders für einen Verkauf?

Frühjahr und Sommer für Verkauf besonders geeignet

Im Immobilienmarkt und insbesondere beim Hausverkauf spielen eine Reihe von Faktoren eine große Bedeutung und beeinflussen die Preise. Wie der Münchner Merkur berichtet, spielt die Jahreszeit eine Rolle und wird von vielen unterschätzt. Laut Experten, auf die sich der Merkur beruft, seien der Frühling und Frühsommer oft die besten Zeiten, da viele Familien in den Sommerferien und vor dem neuen Schuljahr umziehen möchten. Ein weiterer Faktor sei das bessere Wetter, das bei der Präsentation des Objektes oft hilft. "Wenn die Gärten im Frühling und Sommer üppig grün sind, Blumen blühen und das Licht ideal ist, wirken Häuser in der Regel attraktiver", so der Merkur. Auch Immobilienscout24 empfiehlt die warmen Monate für einen Hausverkauf. Da Besichtigungen oft abends stattfinden, könnten die guten Lichtverhältnisse dem Objekt einen schöneren Anschein verleihen.

Wer­bung Wer­bung

Preise von vielen Faktoren abhängig

Obwohl die Jahreszeit eine Rolle spielen kann, sind andere Faktoren bei der Preisbestimmung von Immobilien deutlich entscheidender. Grundsätzlich hängen die Immobilienpreise von Angebot und Nachfrage ab, wie die LBS, die Bausparkasse der Sparkassen, mitteilt. Dieses Verhältnis wird aber von anderen Faktoren wie der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, Beschäftigung, Zinspolitik, Baupolitik und rechtlichen Regelungen beeinflusst. Insbesondere die Kreditzinsen beeinflussen die Nachfrage, da die meisten Käufer einen Kredit aufnehmen müssen. Weitere Faktoren wie die Entwicklung der Bevölkerungszahlen, Inflation, Kaufkraft und Neubaupreise würden ebenfalls eine Rolle spielen. Betrachtet man einen bestimmten Standort, seien die lokalen wirtschaftlichen, politischen, sozialen und ökologischen Entwicklungen, Infrastruktur und städtebauliche Voraussetzungen ebenfalls wichtig. Bei einer einzelnen Immobilie würden primär die Lage und der Zustand, speziell der energetische Sanierungszustand, maßgeblich den Preis des Objekts bestimmen.

Redaktion finanzen.net