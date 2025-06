DAX aktuell

Der DAX wird am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen erwartet, die 24.000-Punkte-Marke dürfte dabei wieder überschritten werden.

Nachdem der DAX zum Wochenbeginn Verluste eingefahren hat, soll es am Dienstag wieder etwas bergauf gehen. Vorbörsliche Indikationen lassen auf einen um 0,4 Prozent höheren Start bei 24.032 Zählern schließen. Die runde Marke von 24.000 Punkten dürfte somit auch am Dienstag weiter umkämpft bleiben.

Wer­bung Wer­bung

Leichte Unterstützung kommt durch die kleinen Zuwächse an der US-Börse, die am Dienstagmorgen auf den Handel in Asien abstrahlten. Dies sorgt für gewisse Beruhigung angesichts des zuletzt wieder etwas zugespitzten Handelskonflikts zwischen den USA und China.

Am 28.05.2025 erst hatte das Börsenbarometer bei 24.325,97 Punkten ein neues Allzeithoch markiert, am 27. Mai war bei 24.226,49 Zählern zudem ein neuer Rekordstand auf Schlusskursbasis erreicht worden.

Zollstreit bleibt im Blick

Übergeordnet blickt man weiter auf die Entwicklung im Zoll-Streit. Hier gibt es aktuell aber keine neuen Nachrichten. Am Samstag hatte Präsident Donald Trump eine Zollerhöhung für die Einfuhr von Stahl in die Vereinigten Staaten von derzeit 25 Prozent auf 50 Prozent des Warenwerts angekündigt. Kurz zuvor hatte ein Gericht für internationalen Handel in New York fast alle von Trump unter Berufung auf ein Notstandsgesetz angeordneten Zölle für rechtswidrig erklärt. Postwendend hatte aber ein Berufungsgericht die Maßnahmen wieder in Kraft gesetzt - vorläufig.

Wer­bung Wer­bung

Terminkalender gut gefüllt

Im Marktfokus dürfte am Dienstag auch der US-Auftragseingang der Industrie stehen, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Die Daten für April dürften die Gemütslage der Einkäufer nach Trumps "Liberation Day" widerspiegeln, heißt es. Im Blick haben die Marktteilnehmer daneben auch diverse Reden von US-Notenbankern am Nachmittag und Abend. In Europa stehen Inflationsdaten an. Aus der EU kommen die Verbraucherpreise für Mai. Erwartet wird in der Kernrate ein Anstieg von 2,5 Prozent zum Vorjahr.

EZB-Zinsentscheid rückt in den Fokus

Am Donnerstag steht dann die Leitzinsentscheidung der EZB an, die bereits ihren Schatten vorauswirft. Die Verunsicherung, die von der US-Regierung beim Thema Zölle ausgehe, belaste gleichwohl das Wirtschaftswachstum in großen Teilen der Welt, schrieb der Chefvolkswirt der Dekabank, Ulrich Kater. Doch die wirtschaftliche Schwäche wirke zumindest beruhigend auf die Inflation. So hätten die gerade erst veröffentlichten Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen im Mai bestätigt, dass die Inflation hierzulande inzwischen wieder im Zielbereich der Europäischen Zentralbank (EZB) liege, so Kater.

Die EZB strebt ein mittelfristiges Inflationsziel von 2 Prozent an. In der Eurozone lag die Teuerung im April bei 2,2 Prozent. Bei welchem Wert sie im Mai gelegen hat, erfahren die Anleger am heutigen Dienstag. Auf die am Donnerstag anstehende Leitzinsentscheidung der EZB dürften die Zahlen keinen Einfluss mehr nehmen. Marktteilnehmer gehen fest davon aus, dass die Notenbank den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte senken wird.

Wer­bung Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires