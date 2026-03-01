DAX23.821 -3,3%Est505.801 -3,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +2,1%Nas22.749 +0,4%Bitcoin57.403 -2,4%Euro1,1611 -0,7%Öl82,11 +5,2%Gold5.277 -0,9%
Rentabler NEO-Einstieg?

So viel hätte eine Investition in Neo von vor 3 Jahren gekostet

03.03.26 11:03 Uhr
So viel hätte eine Investition in Neo von vor 3 Jahren gekostet | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Neo verlieren können.

Neo war gestern vor 3 Jahren 12,33 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 81,08 NEO im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 216,10 USD, da Neo am 02.03.2026 2,665 USD wert war. Aus 1.000 USD wurden somit 216,10 USD, was einer negativen Performance von 78,39 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 03.03.2026 erreicht und liegt bei 2,538 USD. Am 05.03.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 9,180 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: NikonLamp / Shutterstock.com