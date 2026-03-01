So lohnend wäre ein Einstieg in Monero von vor 3 Jahren gewesen

Performance des Investments

So viel hätten Anleger mit einem frühen Monero-Einstieg verdienen können.

Vor 3 Jahren war ein Monero 151,14 USD wert. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in XMR investiert hätte, hätte er nun 6,616 Monero. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.286,16 USD, da Monero am 02.03.2026 345,54 USD wert war. Daraus ergibt sich eine Performance von +128,62 Prozent.

Am 08.04.2025 erreichte XMR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 194,95 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 14.01.2026 bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net